/667120/كان-على-الباب-مصرع-طالب-سقط-من-القطار-في-سوهاج

لا يتخذ الكثير من ركاب القطار حذرهم، ويقومون بالتجول داخلة والوقوف على أبوابه المفتوحة على مصرعيها، مما يعرض حياتهم للخطر، فمنهم من يسقط ويرحل عن دنيانا، ومنهم من يصاب ببت، ومنهم يصاب بإصابات أخرى تؤثر علية بقية حياته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة بسقوط شاب من قطار ونقلة جثة هامدة الى المستشفى المركزي.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاه، وتبين أثناء استقلال طالب يدعى ش ح"20عام، ويقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، للقطار "نجع حمادي – سوهاج" وأثناء وقوفه على باب القطار فى العربات التي يركبها اختل توازنه مما أدى الى سقوطه ارضا ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال المدعو "نشأت ح ح" 49 عام، موظف ويقيم بذات الناحية وعم المتوفى، افاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أمن سوهاج ينجح في القبض على طفل يقود ميكروباص ويروع المواطنين

نجح ضباط ادارة مرور سوهاج اليوم في القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص ويقوم بترويع الركاب، على طريق "روافع القصير – الصلعة "بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج بقيادة طفل لميكروباص وترويع المواطنين على الطرقات بدائرة المركز.

أمر اللواء محمد شرباش، بسرعة ضبط الطفل، وتم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه يدعي "شعبان ع" 16 عام طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج وضبط السيارة الميكروباص أجرة سوهاج رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو "أحمد ع ش" بولاية والده، شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.