بعد تداول صوره على السوشيال ميديا..إسلام إبراهيم يسخر من شبيه رشدي أباظة

/667121/بعد-تداول-صوره-على-السوشيال-ميدياإسلام-إبراهيم-يسخر-من-شبيه-رشدي-أباظة

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، تداول عدد كبير من الصور لشبيه الفنان القدير الراحل رشدي أباظة، مطالبينه بتجسيد قصة حياة الفنان الراحل في عمل سينمائى جديد.

دوت الخليج يرصد سخرية إسلام إبراهيم من شبيه رشدي أباظة

ولكن لم يمر شبيه رشدي أباظة على الفنان إسلام إبراهيم مرور الكرام، فنشر صورة ساخرة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا : «شبيه شبيه الفنان رشدي أباظة».

أشباه رشدي أباظة

الجدير بالذكر أنه، تعددت أشباه الفنان الراحل رشدي أباظة حيث ظهر منذ فترة شبيه جديد له، و الذي يأمل في إكمال مسيرته التمثيلية قائلا: الدنجوان كان جدي لذلك اتجه إلى تصوير الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعمل قناة على موقع يوتيوب، ليقوم برفع عليها بعض المشاهد التي يقوم فيها بتقليد الفنانين، فضلا عن تقليده لبعض الفنانين، مثل عمرو سعد والفنان الراحل أحمد زكي.

لتعاد تلك الكارة مرة أخرى، خلال هذه الأيام مع شبيه أخر، يستغل قوة الملامح بينه وبين رشدي أباظة بحثا عن الشهرة.

إسلام إبراهيم ينضم لمسلسل «راجعين يا هوا» مع خالد النبوي

من ناحية أخرى، انضم الفنان إسلام إبراهيم، لصناع مسلسل «راجعين ياهوا» بجانب الفنان القدير خالد النبوي، والذي من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٢.

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

معلومات عن الفنان رشدي أباظة

ولد الفنان رشدي أباظة في أغسطس 1926 و توفي في يوليو 1980،ينحدر الفنان رشدي أباظة من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، بالأضافة الي أن أمه من أصول إيطالية، ولم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

حيث كانت أول أعماله فيلم: "المليونيرة الصغيرة"عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد الي التمثيل ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) و الكثير من الأعمال.

وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية والدتهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.