/667122/وزير-الإسكان--تم-الاتفاق-على-تشكيل-لجنة-لتطوير-منظومة-عمل-الهيئة-العامة-للتنمية-السياحية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا، مساء أمس، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع.

دوت الخليج

وزير الإسكان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

وشهد الاجتماع حضور وزير والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية ، والتنمية المحلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس، ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر،.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، موضحًا أن اللجنة ستعرض أعمالها على مجلس الإدارة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا.

وتهدف الوزارة للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع، حيث يتم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة.

وأشار وزير الإسكان أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.