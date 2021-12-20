تعرف على الأجازات الرسمية لشهر يناير 2022

الأجازات الرسمية لشهر يناير 2022 ، تساعد أيام الراحة على الاسترخاء وتقليل الضغوط على المواطنين من أيام العمل اليومية.

تحيامصر، يرصد في السطور التالية أيام الأجازات الرسمية لشهر يناير 2022

الأجازات الرسمية لشهر يناير

ويتطلع العديد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى معرفة أيام الاجازات الرسمية لشهر يناير 2022، حيث توجد أيام راحة للعاملين ومنها المناسبات الوطنية والرسمية.

تعرف على أيام الراحة خلال شهر يناير

وخلال شهر يناير تزيد أيام الراحة الأسبوعية حيث توجد مناسبات وطنية مثل عيد الشرطة، وعيد الميلاد المجيد، وشم النسيم.

تلك الأيام التي تعد أجازات رسمية لشهر يناير 2022، يضاف إليها أيضا أيام الراحة الأسبوعية مثل أيام الجمعة، والتي تمثل يوم راحة دائم.

وتعتمد الحكومة خلال تلك الفترة على ترحيل أيام الأجازات الرسمية، والعطلات وهو ما أقرته رئاسة مجلس الوزراء في وقت لاحق حيث تعتمد ذلك منذ فترة طويلة.

أيام الاجازات لشهر يناير

ويلي الأجازات الرسمية لشهر يناير 2022، أجازات أخرى تبدأ مع بداية شهر أبريل، وأولها عيد تحرير طابا.

كما تتضمن أجازات عام 2022 حوالي 23 يوما وأغلبهم يكونوا مع نهاية الأسبوع، وفقا لمنهج الحكومة في ترحيل أيام الراحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد فعلت خلال الشهور الماضية ما يتعلق بفكرة ترحيل أيام الأجازات، حيث أن يوم الراحة يكون الخميس بدلا من الثلاثاء أو الأربعاء أو أى يوم خلال الأسبوع.