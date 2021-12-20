/667031/أحمد-فتحي-التنسيقية-تبحث-عن-القيادات-الشبابية-وتختار-الكفاءات-فقط

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور مؤسسات المجتمع المدني الكبير والمهم، وعن إيحابيات وسلبيات المؤسسات، خاصة فى ضوء إعتبار 2022 سيكون عاما للمجتمع المدنى متابعًا«لو فوت المجتمع المدنى الفرصة على نفسه بهذا العام سيكون هو الخسران».

جاء ذلك فى الجزء الثانى من ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد.

دوت الخليج

و قال فتحي: التنسيقية بدأت في البحث عن الشباب الذين لديهم معرفة و خبرات في كافة المجالات، مضفا: عندما التحقت بالتنسيقية تم عمل 4 مقابلات شخصية لي حتي أتمكن من دخول الكيان، وعندما التحقت بالكيان كان لدي مسئوليات كبيرة للغاية، وأن خبراتي السابقة جعلتي ألتحق بالتنسيقية وأن أكون في هذا المكان، وذلك لم يأت من فراغ بل من مجهود عظيم.

أحمد فتحى: التنسيقية دائما ما تبحث وتختار الكفاءات فقط

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن التنسيقية قامت بالاتفاق مع أفضل الشركات علي مستوي العالم لتحديد ما إذا كان هذا الشخص مؤهل لأن يكون في هذا المكان أم لا، لافتا أن الهدف من التواصل مع الشركة كان معرفة كيفية عمل تمكين حقيقي داخل شركات القطاع الخاص،و تم معرفة ذلك عن طريق قيام الشركة بعمل تقييم إلكتروني لمعرفة إذا كان الشخص يستطيع تحقيق عمل إنجازات علي أرض الواقع أو لا، بالإضافة إلي كيفية أن يكون الشخص مؤثر.

وتابع: التنسيقية تبحث عن القيادات الشبابية وهدف من ذلك هي الفائدة التي ستعود الدولة المصرية، والتنسيقية عندما تختار شاب تختاره بطريقة معينة بأن يكون الشخص لديه خبرات وإمكانيات تستطيع الاستفادة منها، ونادي المدربين قام بالبحث عن من الذي لديه موهبة التدريب، وتم التواصل مع شركات تدريب بدأت بعمل اختبارات للمدربين وتم خلق وعمل مجموعة متميزة من المدريبن من أعضاء التنسيقية ونواب الشيوخ ومجلس النواب ونواب المحافظين وهذه المجموعة قامت الفترة الماضية بعمل تدريبات للأعضاء الجدد الذين انضموا لكيان التنسيقية علي مدار 6 أشهر كما قامت بعمل تدريبات للأعضاء الاحتياطي، مضيفا: الأهم من كل ذلك هو عملنا في ملف المحليات وأن التنسيقية تقوم بعمل ملف حصري لحصد ما تم انجازه في ملف المحليات في الدوائر المختلفة، لافتا أن التنسيقية دائما ما تبحث وتختار الكفاءات فقط.