سعفان يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الليبى بشأن الربط الإلكترونى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - يأتى المؤتمر الصحفى، بشأن إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية فى هذا الشأن.

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