%27.4 زيادة فى الأبحاث المنشورة.. حصاد المدينة العلمية لعام 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول حصاد أداء المدينة خلال عام 2021.





أشار التقرير إلى زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بالمدينة عام 2021 بالمقارنة بعام 2020 بزيادة قدرها 27,4%، إذ نشرت المدينة 423 بحثًا علميًا دوليًا عام 2021 فى مقابل 332 بحثًا عام 2020، كما نجحت المدينة فى تحسين منظومة البحث العلمى ليس على مستوى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا فقط، وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات لتلك الأبحاث.

وأوضح التقرير تمويل (9) مشروعات بحثية بالمدينة من جهات مختلفة (أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ـ هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ـ الاتحاد الأوروبى "H2020" بإجمالى تمويل 31,251,366 جنيه، كما بلغ عدد البراءات المقدمة وقيد التحكيم خلال عام 2021 (22) براءة اختراع مقارنة عام 2020 بـ (12) براءة اختراع.

وحول الخدمات التى تقدمها المدينة فشملت خدمات المعمل المركزى للخدمات العلمية، والتقييم البيئى للعديد من شركات الأدوية وشركات الأغذية، كما تم إجراء العديد من التحاليل الخاصة بالبيئة والجودة لبعض العملاء والشركات، إذ بلغ إجمالى ايرادات وحدة الخدمات العلمية عن العام المالى 2020/2021 (3,190,198) مقارنة بالعام السابق 2019/2020 والذى بلغت إيراداته (1,249,048) بمعدل نمو بلغ 142,9%.

وأضاف التقرير توقيع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون العلمى والبحثى مع العديد من الجهات المختلفة، منها المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمراكز البحثية التابعة للوزارات والجهات المختلفة، والجامعات المصرية والأجنبية، وقطاع الصناعة والهيئات العامة الخدمية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات، ومعمل فحوص الأغذية، ومعمل بحوث الصحة الحيوانية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومعهد بحوث البترول المصرى.

وفى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به مدينة الأبحاث العلمية فى دعم طلاب الكليات العملية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات، بهدف تنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية، نظمت المدينة العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية المتخصصة، والمدارس الشتوية والصيفية لطلاب الجامعات المصرية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال استقبال زيارات المدارس بمراحلها المختلفة، واستقبال طلبة مدارس "STEM" بمعامل المدينة، لإجراء التجارب العملية، بالإضافة إلى اشتراك المدينة فى تقييم مشاريع الطلاب النهائية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن النشر العلمى الدولى المتزايد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والمشروعات البحثية الكبيرة التى قامت بها المدينة لصالح مؤسسات الدولة تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.