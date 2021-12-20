«العربية للتصنيع»: وضعنا خطة لتوطين التكنولوجيا الرقمية بكل مجالات الصناعة

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتأسيس مبادئ ثابتة للجمهورية الجديدة تعتمد على تمكين الشباب باعتبارهم القاطرة التى تقود حركة التقدم فى تنمية المجتمعات.

جاء ذلك فى إطار زيارة أساتذة وطلاب جامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمقر رئاسة العربية للتصنيع وتفقد عدد من وحداتها الصناعية، بمشاركة كل من الدكتور فنسنت إيميرى رئيس الجامعة والمهندس علاء عطا الرئيس الأكاديمى للجامعة وعدد من عمداء الكليات، فضلا عن عدد من طلابها فى تخصصات علمية مختلفة.

وأعرب التراس، فى بيان للهيئة اليوم الاثنين، عن اعتزازه بزيارة جامعة "هيرتفوردشاير" باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية لدى الجامعات والمؤسسات العلمية، مشيدا بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمى بمختلف كليات الجامعة العريقة، ورؤيتها الجادة فى مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية.

وحرص التراس على فتح حوار مفتوح مع أساتذة وطلبة جامعة "هيرتفوردشاير"، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا اهتمام العربية للتصنيع بتعزيز التعاون المشترك مع جامعة "هيرتفوردشاير" ودعم الارتباط بين الكيانات الصناعية والبحثية فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة.

وأكد التراس أهمية التخصصات العلمية الحديثة بجامعة "هيرتفوردشاير" العريقة فى مجالات الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس وعلوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى، موضحا أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل، لكل الصناعات وأيضا بناء المدن الذكية وتعزيز التحول الرقمى فى كل مجالات الحياة.

وأضاف أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى كل مجالات الصناعة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم الإدارة الآلية للصناعات، التى تحتاج لعقول مدربة على استيعاب نظم التشغيل والصيانة وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أعرب التراس عن ثقته الكبيرة فى الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى مجالات التصنيع المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور فنسنت إيميرى - خلال زيارته معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع - بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدعم المستمر للمؤسسات العلمية لتحفيز البحث العلمى الجاد لخدمة مجالات الصناعة المصرية.

بدوره، أعرب المهندس علاء عطا عن تقديره للعربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة، وتعاونها المثمر مع المؤسسات العلمية المختلفة لتعميق التصنيع المحلى والاستفادة من كل البحوث والدراسات العلمية لتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

كما تضمنت الزيارة زبارة أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، إذ اطلع أساتذة وطلاب جامعة "هيرتفوردشاير" على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كل مجالات الصناعة والإدارة، ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

ثم توجه طلاب "هيرتفوردشاير" لمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، إذ تابعوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.