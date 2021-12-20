محافظ كفر الشيخ: إغلاق ميناء برج البرلس لليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إغلاق ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالى، لازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر بصورة كبيرة، ما يعيق الملاحة وممارسة الصيد.





وشدد محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم الإثنين، على إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد القصوى، وعمل نوبتجيات من موظفى الميناء لمتابعة المراكب الراسية فى حوض الميناء لتأمينها. كما قرر وقف جميع الرحلات النهرية وحركة المراكب فى نهر النيل فرع رشيد أمام مدن دسوق وفوه ومطوبس، نظرا لشدة الرياح وحفاظا على حياة المواطنين، موجها رؤساء المدن الثلاث والمسطحات المائية وحماية النيل بالمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التعليمات.

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