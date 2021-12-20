وزيرة البيئة تستعرض مع شركات فرنسية تحضيرات مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية، وعدد من ممثلى الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة فى مصر واستضافة مؤتمر المناخ المقبل، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسى.





أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى فى مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذى لم يعد تحدى بيئى بل تحدى تنموى، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجى والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التى تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى فى 2018، ثم أطلقت فرنسا أيضًا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.

من جانبه، أكد السفير الفرنسى أن تغير المناخ أصبح تحدى يواجهه العالم أجمع، ما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدى لآثاره ومواجهته، وثمن دور مصر وجهودها فى دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ المقبل للوصول لاجراءات فعلية لاتفاق باريس.

وأشارت إلى أن اعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعنى بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، ما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضًا مفاوضات التكيف والتى تعنى قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.

وأوضحت أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط فى العمل المناخى، خصوصًا أن النظرة للبيئة فى مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة فى مجالات التنمية والأعمال، ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئى فى مصر، كإعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها فى الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتى تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضًا إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية فى مشروعات البيئة.

ونوهت عن بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ونسعى لتحصل جميعها على علامة جرين فنز ( Green fins)، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.

وأشاد ممثلو مجتمع الأعمال الفرنسى بجهود مصر فى ملف البيئة بوجه عام، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات البيئية، وجهودها الحثيثة فى دفع ملف التغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بالتمويل، معربين عن تطلعهم لما ستقدمه مصر خلال مؤتمر المناخ القادم لملف تغير المناخ بشكل عام وتعظيم دور قطاع الأعمال فيه خاصة.