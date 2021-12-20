انتظام حركة الملاحة الجوية.. ورفع درجة الاستعداد بالمطارات

جدة - نرمين السيد - كان محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، قرر تشكيل لجنة مركزية بالتنسيق بين سلطة الطيران المدنى، ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران، والمطارات، وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة.. فى ضوء ما تشهده البلاد من موجة من الطقس غير المستقر.

وشدد وزير الطيران على أهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة فى حالة هطول أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل المطارات من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين والتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة.

ووجه بضرورة الاستعداد لفتح مخرات السيول بمختلف مطارات الجمهورية فى حالة سقوط أمطار، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها.

وشهدت رحلات مصر للطيران انتظامًا فى التشغيل منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الإثنين رغم عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأقلعت حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا 26 رحلة دولية وداخلية من إجمالى 86 رحلة تسيرها الشركة الوطنية اليوم من المطارات المصرية بمعدل 55 رحلة دولية و25 داخلية و6 رحلات شحن جوى لنقل 9775 راكبًا.