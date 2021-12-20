216 مليون جنيه إجمالى تمويل مشروعات الشباب بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالى قيمة مشروعات الشباب التى تم تمويلها ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" بمدينة المحلة الكبرى بلغ 1730 مشروعا بـ 216 مليون جنيه.





وقال رحمى فى بيان اليوم الإثنين، إن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محافظ الغربية، أن تمويل المشروعات يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار مشروعات خدمية وتنموية، تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.