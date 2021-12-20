مدبولى يشهد تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة أكتوبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنعين فى مدينة 6 أكتوبر. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيراً إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.

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