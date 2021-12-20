حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

حصاد الأنشطة العلمية والبحثية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لعام 2021

*27,4 % زيادة في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا خلال 2021 بالمقارنة بالعام الماضي.

*زيادة عدد براءات الاختراع خلال عام 2021

*دعم طلاب الجامعات لتنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول حصاد أداء المدينة خلال عام 2021.

أشار التقرير إلى زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بالمدينة عام 2021 بالمقارنة بعام 2020 بزيادة قدرها 27,4%، حيث نشرت المدينة 423 بحثًا علميًا دوليًا عام 2021 في مقابل 332 بحثًا عام 2020، كما نجحت المدينة في تحسين منظومة البحث العلمي ليس على مستوى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا فقط، وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات لتلك الأبحاث.

وأوضح التقرير تمويل عدد (9) مشروعات بحثية بالمدينة من جهات مختلفة (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ـ هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ـ الاتحاد الأوروبي "H2020" بإجمالي تمويل 31,251,366 جنيه، كما بلغ عدد البراءات المقدمة وقيد التحكيم خلال عام 2021 عدد (22) براءة اختراع مقارنة عام 2020 بعدد (12) براءة اختراع.

وحول الخدمات التي تقدمها المدينة فشملت خدمات المعمل المركزي للخدمات العلمية، والتقييم البيئي للعديد من شركات الأدوية وشركات الأغذية، كما تم إجراء العديد من التحاليل الخاصة بالبيئة والجودة لبعض العملاء والشركات، حيث بلغ إجمالي ايرادات وحدة الخدمات العلمية عن العام المالى 2020/2021 ( 3,190,198 ) مقارنة بالعام السابق 2019/2020 والذي بلغت إيراداته ( 1,249,048 ) وذلك بمعدل نمو بلغ 142,9%.

وأضاف التقرير توقيع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون العلمي والبحثي مع العديد من الجهات المختلفة، منها المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمراكز البحثية التابعة للوزارات والجهات المختلفة، والجامعات المصرية والأجنبية، وقطاع الصناعة والهيئات العامة الخدمية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات، ومعمل فحوص الأغذية، ومعمل بحوث الصحة الحيوانية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومعهد بحوث البترول المصرى.

وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مدينة الأبحاث العلمية في دعم طلاب الكليات العملية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات؛ بهدف تنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية، نظمت المدينة العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية المتخصصة، والمدارس الشتوية والصيفية لطلاب الجامعات المصرية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال استقبال زيارات المدارس بمراحلها المختلفة، واستقبال طلبة مدارس "STEM" بمعامل المدينة؛ لإجراء التجارب العملية، بالإضافة إلى اشتراك المدينة فى تقييم مشاريع الطلاب النهائية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن النشر العلمي الدولي المتزايد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قامت بها المدينة لصالح مؤسسات الدولة تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.