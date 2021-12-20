وزيرة الهجرة تُثمن دعم مجلس النواب لمبادرة اتكلم عربي والحفاظ على اللغة...

أعضاء مجلس النواب يشيدون بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» ودورها في الحفاظ على هُوية أولادنا

اختتمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، زيارتها إلى الإمارات العربية المتحدة، للترويج لفعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إكسبو الإمارات 2020، حيث أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لمشاركة مجلس النواب المصريّ في صَون اللغة العربية، وما يناقشه من مشروعات لحماية اللغة العربية، بجانب دعم جهود مبادرة "اتكلم عربي" لتتمكن من تحقيق أهدافها، لاجتذاب أبنائنا لتعلم لغتهم وثقافتهم الراقية، حيث شارك في الفعاليات عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وهم: النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.

وفي السياق ذاته، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الترويج للمبادرة من خلال أنشطة معرض إكسبو الإمارات 2020، بمشاركة عدد من أبناء وعائلات المصريين بالخارج، بجانب حضور من الأسر المصرية بالخارج والمسئولين.

وأكدت وزارة الهجرة أن تكاتف الجهود يؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة، واستكمال الطريق الذي نتعاون فيه جميعًا لتنشئة جيل يدرك واقعه ومستقبله، ولديه انتماء راسخ لوطنه، لنغرس في نفوسهم أنهم أبناء حضارة علمت العالم.

من ناحيته، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بتطبيق اتكلم عربي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على دعم الأهداف الرامية إلى الحفاظ على الهُوية العربية، ومضيفًا أنه سيحرص على تحميل التطبيق لأبنائه؛ للاستمتاع بما فيه من حكايات أصيلة تدعم عاداتنا وتقاليدنا، وتحافظ على قيمنا وتراثنا.

في السياق ذاته، أوضح النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزارة الهجرة تبذل جهودًا كبيرة؛ لربط الشباب بالخارج بالوطن، والحفاظ على هُويتهم الحضارية والثقافية، مؤكدًا أن الحفاظ على اللغة العربية رافد من روافد الحضارة العربية، التي مثّلت مصدرًا للإشعاع الحضاري والثقافي حول العالم، على مدار قرون.

وبدوره، قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الحرص على بقاء اللغة العربية جزء مهم يدعم واحدة من القوى الناعمة التي نعتز بها، مثمنًا دور وزارة الهجرة في استقبال عدد من أبناء الجاليات المصرية والعربية، ضمن فعاليات «اتكلم عربي» في إكسبو الإمارات، ما يؤكد أننا دائما لدينا ما يجمعنا من لغة خالدة وتراث عريق.