انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر (بيك هنقدر)

أطلقت إدارة رضاء المنتفعين التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، المرحلة الأولى من مبادرة
( بيك هنقدر ) ،وذلك للتسجيل الطبي والفحص الشامل، لجميع الفئات غير القادرة علي التوجه إلي وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر والبالغ عددها 47وحدة ومركز طب أسرة تغطي محافظة الأقصر.
وخلال فعاليات مبادرة (بيك هنقدر) التي أطلقتها إدارة رضاء المنتفعين، يتم فتح الملف الطبي للأفراد وإجراء الفحص الطبي الشامل لهم، وذلك في إطار حق كل مواطن في الحصول على الصحة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مواطن.
هذا، وقد استهلت المبادرة أول أعمالها من داخل أحد دور الإيواء بمحافظة الأقصر، ومن المقرر لها أن تشمل أيضا جميع دور الأيتام والمسنين بالمحافظة.
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