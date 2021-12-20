تكريم طلاب «هندسة عين شمس» الفائزين في المسابقات الدولية والمحلية «صور»

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كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عدد من طلاب كلية الهندسة الفائزين في مسابقات دولية ومحلية، وذلك بحضور الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة والدكتور تامر النادى الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الانتاج، والدكتور عادل الصباغ أستاذ التصميم وهندسة الإنتاج.

رئيس جامعة عين شمس يكرم طلاب كلية الهندسة الفائزين في مسابقات دولية ومحلية

حيث تم تكريم فريق ASUWIND وتم تكريم الفائز فى مسابقة ريادة الأعمال من وزارة التعليم العالي والذى قام بتصميم و تصنيع توربيد رياح افقى ، كما تم تكريم فريق الطلاب الفائز بالمركز الثاني في مسابقة جامعة TU Delft بهولندا والذى قام ببرمجة روبوت للمتاجر الذكية ، كما تم تكريم فريق الطلاب الفائز فى مسابقة وكالة الفضاء المصرية والحاصل على المركز الأول حيث قام الفريق بتصنيع قمر صناعي بألواح طاقة شمسية و التحكم في الأنظمه الهوائية.

وكما شهد التكريم حضور الدكتور محمد ابراهيم، والدكتورة فاطمة نويجى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات ،والدكتور محمد ابراهيم عوض القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الميكاترونيات، والدكتور شادى أحمد ماجد المدرس بقسم الميكاترنيات، والدكتور تامر محمد عبد الفتاح النادى الاستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج، والدكتور أشرف مصطفى حامد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، الدكتور محمود عبدالله بقسم هندسة القوى والالات الكهربية.

وأعرب الدكتور محمود المتيني عن بالغ سعادته وفخرة بهذه النماذج المشرفة لطلاب جامعة عين شمس، مضيفا أن تصدر الطلاب المسابقات الدولية هو المستوى الائق لجامعة عراقة كجامعة عين شمس و من المتوقع زيادة عدد الإبتكارات والاختراعات وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة فى الفترة المقبلة وخاصة بعد إنشاء مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة .

كما أكد الدكتور عبد الفتاح سعود على دعم إدارة الجامعة بكامل طاقتها لكل طالب موهوب مبتكر فى جميع المجالات والأنشطة واعدا الطلاب بحوافز مالية ودعم اكبر فى الفترة المقبلة.