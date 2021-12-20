/667118/التعيلم-تحسم-الجدل-بشأن-امتحانات-المواد-خارج-المجموع-لطلاب-الصف-الأول-والثاني-الثانوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث أكدت الوزارة أن المواد خارج المجموع سيتم وضعها وتصحيحها من قبل المدارس، وتشدد الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس والحرص على التباعد الاجتماعي.

مواعيد امتحانات نصف العام 2022 وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت مواعيد امتحانات نصف العام 2022، والتوقيت الخاص ببدء الدراسة في النصف الثاني من السنة الدراسية الجارية. وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في 22و 23 يناير المقبل وتستمر حتى 2 و3 فبراير 2022، مشيرة أن امتحانات المواد خارج المجموع تجري في يومي 15و17 يناير 2022 وتُعقد الامتحانات إلكترونيًا يالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة. جداول امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي ويعرض موقع دوت الخليج جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021 -2022 . وتتضمن الجدول التالي: الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية - تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا. الثلاثاء 25 يناير: اللغة الاجنبية الأولى. الأحد 30 يناير: جبر وتفتضل وحساب مثلثات – الأحياء- الفلسفة والمنطق. الثلاثاء 1 فبراير: اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء – التاريخ. الخميس 3 فبراير: الكيمياء - علم النفس والاجتماع.

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