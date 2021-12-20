/667135/طب-بشري-سوهاج-ينظم-دورة-تدريبية-لأطباء-الجلدية-بمستشفى-اخميم-المركزي

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن هذا النشاط المجتمعي العلمي يأتي فى إطار حرص كلية الطب البشري لتقديم كافة امكانياتها لرفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية تنظم تلك الدورات التدريبية من منطلق مسئوليتها العلمية باعتبارها منارة تقود ركب التقدم والتطور بصعيد مصر، مشيراً إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية منتظمة لجميع الأطباء بكافة التخصصات الطبية .

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عقد تلك الدورة التدريبية بالتنسيق مع قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، وحاضر فيها الدكتورة منى فتوح محمد أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث تم شرح نظرية عدوي الفطريات مع التطبيق العملي للفحص الميكروسكوبي وكيفية زراعة الفطريات، وكيفية عمل اختبار الحساسية لمضادات الفطريات.

ومن الجدير بالذكر أنه في نهاية هذه الدورة تم تسليم شهادات للأطباء الحضور المتدربين وكذلك تم تسليم شهادة تكريم للمدربين .

10 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بسوهاج

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب بالمحافظة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم تخصيص 10 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة سوهاج.

واشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب انه حصل النائب زكريا حسان والنائب محمد لبيب اعضاء مجلس النواب عن دائرة اخميم وساقلتة وحى الكوثر والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 4 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز اخميم وحصل النائب محمود حمدى ابو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز البلينا وحصل النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة على مبلغ 2 مليون جنيه لدق بئرى مياه ارتوازى بمحطة مياه الرويهب بمركز المنشاة وحصل النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب عن دائرة المراغة على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز المراغة.