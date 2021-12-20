/667137/وزيرة-التعاون-الدولي-توجيهات-الرئيس-السيسى-لمواجهة-جائحة-كورونا-تعزز-التضامن-بين-الشعوب

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها مع الوفد الأمريكي الذي يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، أن توجيهات الرئيس السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة جائحة كوفيد-١٩ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية يعزز التضامن بين الشعوب.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدًا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارة الوفد الأمريكي لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات، دور وزارة التعاون الدولي بصفتها الوزارة المنوطة بإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكي، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة.

وأشارت الدكتورة رنيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل، من خلال مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وكذلك الأسهام في سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفةً: "بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضًا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة."

وأكد الوفد الأمريكي على أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين كلٍ من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ، حيث أعرب الوفد عن اهتمامه بالتعرُّف على الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها؛ وفي هذا الإطار أشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في عدة قطاعات منها التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد الوفد الأمريكي بجهود الدولة خلال تفشِّي جائحة كوفيد-١٩، والصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مواصلة التصدي للجائحة لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة الأطراف ذات الصلةمشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة جائحة كوفيد-١٩، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز التضامن بين الشعوب.