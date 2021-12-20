/667116/الأهلي-أيمن-أشرف-يتعافى-وجاهز-للمشاركة-في-التدريبات-الجماعية

قال أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، سوف يقوم بالمشاركة اليوم الإثنين في التدريبات الجماعية للشياطين الحمر، أستعداداً لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكشف أبو عبلة أن اللاعب خضع لمجموعة من القحوصات الطبية وذلك بعد إصابته في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد عقد أول اجتماع

- تفويض الخطيب للإشراف على قطاع الكرة

- ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة

- إيقاف مدرب فرق الناشئئين بكرة اليد لنهاية الموسم

- تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.

خاطب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي من أجل تعديل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك اجتماع مجمع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والافريقي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل الحديث في طلب النادي الأهلي بشأن تعديل المواعيد الخاصة بكأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ الكاف بضرورة النظر في طلب النادي الأهلي، وتعديل موعد بداية بطولة أمم أفريقيا من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وسيتم مناقشة خلال الاجتماع المقبل ضرورة تعديل المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الفيفا أعلن أن المواعيد النهائية لكأس العالم للأندية نهائية ولن يتم تغييرها.