/667134/أحمد-قورة-فى-طلب-إحاطة-للحكومة-معدلات-شكاوى-ضعف-التيار-بالصعيد-تراجعت-ولكن-الأسعار-نار

أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اتفاقه مع الحكومة بتراجع معدلات شكاوى أهالى الصعيد من ضعف الجهد و تذبذب التيار خلال الفترة الماضية، لافتا أن ذلك يرجع للتوسعات و التدعيم الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء الخاصة بالتوزيع أو النقل أو انتاج الكهرباء.

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وأضاف قورة: محافظات الصعيد أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الكهرباء ليتمكن كل مواطن من الحصول على التيار بأعلى جودة و بنفس مستوى القاهرة.

وتساءل عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الآلاف من الشكاوى من المواطنين على مستوى محافظات الصعيد بصفة عامة وعلى مستوى دائرتي الانتخابية دار السلام بمحافظة سوهاج بصفة خاصة.

أحمد قورة يطالب وزير الكهرباء بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع فواتير الكهرباء

ووجه قورة حديثه للوزير قائلاً : معالي الوزير أسعار فواتير الكهرباء أصبحت ناراً ومرتفعة بصورة جنونية وهناك من المواطنين البسطاء أصبحوا غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة بالمجلس مع استدعاء وزير الكهرباء والطاقة للاجتماع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وإعادة النظر فى أسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.