عربية النواب تثمن مشاركة "العربية للتصنيع" فى خطط إعمار وتنمية اليمن

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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الهيئة العربية للتصنيع أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الصناعية الكبرى على مستوى المنطقة بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الهيئة الوطنية العظيمة والتى تعددت ادوارها داخل مصر وخارجها.

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وأشاد أباظة، فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى استعرضها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال لقائه الدكتور أنور محمد كلشات وزير الكهرباء اليمني، والوفد المرافق، خاصة فيما يتعلق بإجراء مباحثات مشتركة، لتحقيق الاستفادة من كافة خبرات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية اليمن وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء اليمنين.

واعتبر وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد الدكتور أنور محمد كلشات على حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية وإشادته بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة، بمثابة دليل قاطع على النجاح الكبير الذى تحققه الهيئة العربية للتصنيع لصالح مصر والأشقاء العرب والافارقة.

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تابع: الوزير اليمنى خلال تفقده لمحطة الطاقة الشمسية التابعة للعربية للتصنيع، أكد أن بلاده تتطلع بقوة لمشاركة الهيئة في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها اليمن حاليا، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلا عن التعاون في كافة مجالات التنمية الشاملة، مشيدا بما شاهده من خطوط إنتاج الألواح الشمسية وتميزها بالفعالية والجودة وبسعر تكلفة تنافسي عن باقي الشركات العالمية.

كما أشاد أباظة، بتأكيد الوزير اليمنى على حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية، والترحيب بالمستثمرين المصريين في كافة المجالات واستغلال الطاقات والثروات اليمنية غير المستغلة، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع الهيئة العربية للتصنيع، في كافة مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمي ونقل المعلومات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة اليمن وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ووجه أباظة، التحية والتقدير إلى الفريق عبد المنعم التراس على تأكيده للجانب اليمنى بأهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة اليمن وجميع الأشقاء العرب وأن هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه دولة اليمن الشقيقة والمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار باليمن.

وثمن تأكيد الفريق عبدالمنعم التراس بأن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة اليمن، موجهاً التحية لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء داخل الهيئة العربية للتصنيع على جهودهم الناجحة بقيادة اللواء عبد المنعم التراس فى جعل هذه الهئية الوطنية الصناعية واحدة من أهم وانجح المؤسسات على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا.

وكان الفريق عبد المنعم التراس قد أكد انه تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى كافة مجالات الصناعة المختلفة، مشيرا إلي أهمية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وتشغيل المصانع اليمنية المتوقفة والمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية باليمن، فضلا عن إتاحة التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية اليمنية بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.