رافق رئيس الحكومة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستمع رئيس الوزراء خلال جولة فى شركة "فليكس بى فيلمز مصر"، إلى شرح حول الشركة ونشاطها، إذ تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، وتأسست منذ عام 2009 بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 106 آلاف م2، وتعمل فى مجال تصنيع البلاستيك المرن للتغليف والتعبئة من مادة البوليستر والبروبلين والكاست بروبلين.
وشهد رئيس الوزراء افتتاح الشركة لتوسعاتها الجديدة فى مصر، والتى تتمثل فى خط إنتاج جديد يعد هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة High Barrier Films البلاستيكية، من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أن الشركة تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع جديد يتمثل فى إقامة مصنع للكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار.
كما أشار مسؤولو الشركة إلى أن شركة "فليكس بى فيلمز مصر"، تعتبر الأولى والوحيدة من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة فى الانتاج المتكامل لهذا النشاط، ويبلغ حجم الاستثمارات 200 مليون دولار، ويصل حجم إنتاجها إلى 125 ألف طن سنويًا، وأنه يتم تصدير أكثر من 60% من الإنتاج لأكثر من 60 دولة بعائد يبلغ 190 مليون دولار سنويا، كما توفر الشركة 2150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يفتتح توسعات شركة «Uflex» العالمية فى المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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