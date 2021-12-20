دوت الخليج يرصد تطوير طريق السخنة بالسويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة دوت الخليج تطوير طريق السخنة بالسويس، والذى تتابع الحكومة تنفيذه لأهميته الكبيرة فى منظومة النقل.

ومن المخطط إنهاء المشروع خلال عامين تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة /الإسكندرية / العلمين الجديدة) طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملًا خصوصا وأن منظومة القطار الكهربائى السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقًا لمسار القطار.

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