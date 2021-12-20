تحول لقطعة أوربية.. دير سانت كاترين مغطى بالثلوج (صور)

جدة - نرمين السيد - غطت الثلوج صباح اليوم الإثنين دير سانت كاترين بمحافظة الإسكندرية، ليظهر الدير وكأنه قطعة من أوربا بعد إحاطته بكميات كبيرة من الثلوج.



جدة - نرمين السيد - غطت الثلوج صباح اليوم الإثنين دير سانت كاترين بمحافظة الإسكندرية، ليظهر الدير وكأنه قطعة من أوربا بعد إحاطته بكميات كبيرة من الثلوج. يذكر أن موجه من الطقس السئ ضرب عدة محافظات بمصر ما أجبر العديد من المحافظين على تعطيل المدارس خوفا على سلامة الطلاب، ورفع حالة الطوارئ والاستعداد لهطول الأمطار.

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