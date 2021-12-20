يأتى البرنامج التدريبى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وإكسبولينك بهدف نشر الوعى التصديرى وتقديم محتوى أكاديمى عن التصدير للمشروعات المحتضنة لدعم المبدعين والمبتكرين وإتاحة الفرص لهم لتحفيزهم للتوجه للتصدير بصفة عامة وإدماجهم فى سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يسعى إلى إدراج كل الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية المستدامة، فى ضوء النهج الذى اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة ليوسع من دائرة خبراته، فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن الهدف من البرنامج التدريبى هو بناء الكوادر المحلية فى مجال الإبداع والابتكار وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الشباب والراغبين بالتصدير، فى إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم رحلة التصدير للشباب، والخريجين الجدد، والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التى ترغب فى التصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.
وشملت الدورة التدريبية عدد من المحاور تتمثل فى الإجراءات الجمركية، والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، وطرق ووسائل الدفع فى التجارة الدولية، والمصطلحات التجارية الدولية، والشحن واللوجيستيات، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية، وقواعد شهادات المنشأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للحوكمة يختتم فعالية «تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.