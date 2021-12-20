القومى للحوكمة يختتم فعالية «تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب»

جدة - نرمين السيد - اختتم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة برنامجه التدريبى "تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب" لعدد من ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب الهادفين للتصدير، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وجمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية.





يأتى البرنامج التدريبى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وإكسبولينك بهدف نشر الوعى التصديرى وتقديم محتوى أكاديمى عن التصدير للمشروعات المحتضنة لدعم المبدعين والمبتكرين وإتاحة الفرص لهم لتحفيزهم للتوجه للتصدير بصفة عامة وإدماجهم فى سلاسل القيمة العالمية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يسعى إلى إدراج كل الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية المستدامة، فى ضوء النهج الذى اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة ليوسع من دائرة خبراته، فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن الهدف من البرنامج التدريبى هو بناء الكوادر المحلية فى مجال الإبداع والابتكار وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الشباب والراغبين بالتصدير، فى إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم رحلة التصدير للشباب، والخريجين الجدد، والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التى ترغب فى التصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.

وشملت الدورة التدريبية عدد من المحاور تتمثل فى الإجراءات الجمركية، والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، وطرق ووسائل الدفع فى التجارة الدولية، والمصطلحات التجارية الدولية، والشحن واللوجيستيات، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية، وقواعد شهادات المنشأ.