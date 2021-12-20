صحة الغربية: تطعيم 55% من المستهدف بحملة شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريح اليوم الإثنين، إن 2180 فريقا متحركا وثابتا يشارك بالحملة فى كافة مراكز التطعيم بالقرى والمدن ومواقع التجمعات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال بالنطاق الجغرافى لمحافظة الغربية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمعدل 725 ألفا و146 طفلا.

ونوه حميدة بأن مديرية الصحة اتخذت كل الاستعدادات للحملة، وتم توفير جميع المعدات للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.