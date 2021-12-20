بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة بالمتحور أوميكرون

قال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة تايمز، اليوم الإثنين، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بأوميكرون.
وقد سجلت بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب أحدث إحصاء يومي للسلطات الصحية أمس الأحد.
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على تويتر إنه كانت هناك 12133 إصابة جديدة مؤكدة بأوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بأوميكرون إلى 37101 إصابة.
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