نجاح جديد لقسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية...

تمكن فريق جراحة العظام، من إجراء عملية جراحية ناجحة لرد كسر فى مركز النمو حول الركبة لطفل، يبلغ من العمر 14 عامًا، وتثبيته بأسلاك معدنية وجبيرة طبية تحت جهاز الأشعة C ARM، وقد نجح الأطباء القائمين على العملية من إعادة توصيل مركز نمو الركبة إلى مكانه بنسبة 100%، مما يعني نمو الطفل بشكل طبيعي.

???? أجريت الجراحة على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يضم كلًا من:

د. هيثم رشوان _ استشاري جراحة العظام.

د. عماد عثمان _ أخصائي جراحة العظام.

د. جميل بغدادي _ أخصائي جراحة العظام.

د. مصطفى السعيد _ استشاري التخدير.

د. خديجة حامد حلمى _ استشاري التخدير.

وبمشاركة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي: "أ. ميرنا صبري، أ. إسراء عبدالسلام، أ. أحمد شحاتة".