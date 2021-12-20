رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة ”نستله مصر” للمنتجات...

رئيس الشركة: وجود رئيس الوزراء ومرافقوه بمقر المصنع للمشاركة فى افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة يعكس مدى الدعم الذى تقدمه الحكومة لتشجيع الاستثمار والصناعة فى مصر

سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه حتى عام 2025 وتم بالفعل توجيه 100 مليون جنيه منها هذا العام لإقامة خطوط الإنتاج الجديدة

خلال جولته، اليوم، بعدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مصنع شركة "نستله مصر" للمنتجات الجافة بالمدينة.

وشهد رئيس الوزراء خلال الزيارة افتتاح الشركة لخطوط إنتاج جديدة بالمصنع، حيث أشار معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن افتتاح خطوط الانتاج الجديدة يأتى في إطار خطة الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وزيادة حجم العمليات بما يعكس التزامها تجاه السوق المحلية، منوها إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع احتفال شركة "نستله مصر" بمرور 30 عاما على التشغيل الناجح لمصنعها للمنتجات الجافة بمدينة 6 أكتوبر، كما أنه يأتى استمراراً لجهودها فى تعزيز تواجدها فى السوق المصرية.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع لمتابعة مراحل التصنيع المختلفة للمنتجات، أجرى رئيس الوزراء حواراً مع القائمين على عمليات الإنتاج، للتعرف على ظروف عملهم، وما تتيحه الشركة لهم من خدمات وتيسيرات تساعدهم فى أداء أعمالهم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نستله مصر"، أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم بمقر المصنع، للمشاركة فى افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة، إنما يعكس مدى الدعم الذى تقدمه الحكومة بكافة أجهزتها لتشجيع الاستثمار والصناعة فى مصر، منوهاً إلى أن هذه الخطوط الجديدة تُعد جزءا من استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة "نستله مصر"، حيث سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه حتى عام 2025، لافتا إلى أنه تم بالفعل توجيه 100 مليون جنيه من هذا الاستثمار هذا العام لإقامة خطوط الإنتاج الجديدة، بما يضمن الحد الأقصى من الكمية والكفاءة، على أن يتم استثمار باقى المخصصات المقرر ضخها فى تجديد خطوط إنتاج عدد من المنتجات.

وأضاف معتز الحوت قائلاً: "نحن فخورون دائما بما تقدمه شركة "نستله" للسوق المصرية، وهذا واضح من خلال منتجاتنا التي تعطي الأولوية لصحة الإنسان، ومن خلال استثماراتنا المستمرة فى السوق المصرية.. ولدينا خطط ثابتة وطموحة لزيادة حجم استثماراتنا لتلبية هذا الطلب وتعزيز مفاهيم الابتكار لضمان حصول المستهلك المصرى على منتجات ذات جودة عالية".

وتُعد شركة "نستله مصر" مركزاً محورياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 3500 موظف، كما تساهم أيضاً بمنح فرص عمل غير مباشرة لأكثر من 8000 فرد فى مصر.

ونوه معتز الحوت إلى أنه انطلاقًا من التزام الشركة بالجهود التى تبذلها الدولة لحماية البيئة وإعطاء الأولوية لبيئة صحية نظيفة، حرصت "نستله مصر" على تطبيق الممارسات البيئية المناسبة بالمصنع من خلال الاستخدام الفعال للموارد مثل تحويل جميع الإضاءة إلى إضاءة LED، والتي توفر في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوفر أيضا 29.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب استخدام آلات كبس الهواء التى تعطى الميزة نفسها.

كما قام المصنع أيضاً باستخدام آلات تعبئة حديثة بهدف تقليل كميات البلاستيك المستخدمة في التغليف، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه لإعادة استخدام مياه الري فى الأغراض المختلفة، لتقليل استهلاك المياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية.