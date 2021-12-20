تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، اليوم الأثنين ، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوي العاملة ، وذلك على هامش زيارة الوفد الليبي لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية
وقدم سعفان شرحاً مفصلاً عن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظات ، والمهن التي يتم التدريب عليها، حيث أشار إلى أنه تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر ، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، بنظام الساعات التدريبية.
ورحب وزير القوي العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي في توفير مدربين لنموذج محاكاة لهذه الوحدة بليبيا على المهن التي يطلبها سوق العمل الليبي.
وأثنى "العابد" على هذا النظام من التدريب علي الوحدة التدريبية المتنقلة التي توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصري في هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”سعفان” و”العابد” يتفقدان نموذج وحدة التدريب المتنقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.