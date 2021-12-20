كريم الهواري المتهم بحادث الشيخ زايد بتحقيقات النيابة: «فقدت الوعي والخمرة مش بتاعتي»

كشفت التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب، مفاجآت وأسرار من واقع التحقيقات.

وإلى نص التحقيقات:

ما اسمك؟

اسمي كريم محمد تقي الدين زكي الهواري

س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش.

س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم الأطراف المتوفين إلى رحمة مولاهم سعيد حسن حسن شلبي، عبد الله درويش محمد حسانين، وعمر حمدى والمتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد العباسى شعبان، وكان ذلك ناشئأ عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قدت المركبة الرقيمة رقم "م ل 7537" بطريقة ينجم عنها الخطر بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة مخدرة كوكايين محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية فأخللت إخلالا جسيما بالاصطدام بالمركبة التى كان يستقلها المجنى عليهم الرقيمة "ي هـ 5719" ، فنجم عنها الحادث، وتوفي أكثر من 3 أشخاص، وهم المجنى عليهم سالفي الذكر ، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر، أدت إلى نزيف بالمخ، وقد نكلت بالفرار هاربا بمعاونة اخر فور وقوع الحادث دونما مساعدة من وقعت عليهم جريمتك، أو طلبك للمساعدة بإنقاذ ـ رواحهم مع تمكنك من ذلك حال كون تلك الجريمة قد مقعت منك حال كونك بالغا على أطفال على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أيوا فعلا انا خبطهم ولكن غصب عني، وانا مكنتش شارب مخدرات او كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.

س/ طلبت من أحد الأشخاص مساعدتك وإنزالك من السيارة وقام باصطحابك رفقة سيدة التي جاءت لاصطحابك وركبت السيارة واخبرك ان تنتظر في مكان وقوع الحادث ، إلا أنك برفقة من جاء باصطحابك ذهبتم مسرعين من محل وقوع الحادث؟

ج/ الكلام ده محصلش وأول ما الحادثة حصلت كنت فاقد الوعى.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه وعقب انصرافك من محل حدوث الواقعة وبحضور الشرطة وحال فحص السيارة عثر بداخلها على بطاقة مالك خاصة بقرية مارينا باسمك ونظارة وهاتف محمول وزجاجة عطر ومبلغ مالي وقطرة عين طبية وزجاجة خمر خضراء اللون مكسورة؟

ج/ هي الحاجات دي كلها كانت موجودة بعربيتي فيما عدا إزازة الخمرة اللي بيقول عليها، وأنا مكنش معايا خمرة في العربية.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنك عقب حدوث الحادث كان يفوح من فمك رائحة الخمر؟

ج/ محلش علشان مكنتش شارب حاجة وانا أصلا مبشربش خمرة.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه شاهدتك تقود سيارتك بسرعة 180 كيلو متر في الساعة؟

ج/ الكلام ده محصلش.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من وجود أثار مكابح بعد مكان الحادث بعشرة امتار؟

ج/ أنا معرفش هي الحادثة حصلت مرة واحدة زى ما قولت وملحقتش أفرمل.

س/ وما تعليلك لما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ الكلام ده غير صحيح واللي حصل انا قولت عليه.

س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بإحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش.