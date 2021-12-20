رئيس الوزراء: 700 ألف شاب وفتاة يحتاجون فرص عمل سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المصانع التى تفقدها اليوم بالمنطقة الاستثمارية هى مصانع وصلت للعالمية، وتنتج احتياجات السوق المحلى وتصدر أيضا بكميات كبيرة وأصبحت مرجعية للأسواق العالمية.
وتابع فى تصريحات صحفية على هامش تفقده للمنطقة الاستثمارية أن الدولة تعمل على تعزيز قطاع الصناعة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وقدرته فى الصناعة وانطلاقه بصورة كبيرة، موضحا أن هناك تحدى يواجه الدولة وهو أن مستلزمات الإنتاج مازالت يتم استخدامها من الخارج وهو ما تعمل عليه الدولة حول توفير مستلزمات الإنتاج من الداخل والاحتفاظ بالتوازن التى تم اكتسابها فى فترة الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلي أن الدولة تعمل على خلق اكبر حجم من فرص العمل خاصة وأن كل عام يتم دخول أكثر من 700 ألف شاب وشابة لفرص العمل.
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