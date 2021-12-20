/667149/إنتشار-فرق-وأطقم-مجابهة-الأزمات-للحد-من-آثار-موجة-الأمطار-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول.

إنتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالبحيرة

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

على جانب أخر شهدت مدن وقري محافظة البحيرة الساحلية اليوم الاثنين ، سقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء؛وترتب على ذلك خلو الشوارع من المارة.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إستمرار تعطيل الدراسة غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية طلاب ومعلمون وجامعات بنطاق المحافظة .

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الطقس، مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، في إطار استعدادات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتكاثر للسحب المتوسطة على المناطق الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ويستمر على فترات متقطعة خلال اليوم على مناطق مختلفة، وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى اخر اليوم الاثنين .