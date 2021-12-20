/667150/وكيل-طاقة-النواب-محافظات-صعيد-مصر-شهدت-تنمية-غير-مسبوقة-في-عهد-السيسي

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن محافظات صعيد مصر شهدت تنمية غير مسبوقة في كافة المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بضرورة توفير حياة كريمة لكل المصريين، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية، كما أن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة بعد سنوات عدة من الاهمال.

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وأشار الجبلاوي، إلى أن محافظات جنوب مصر شهدت استثمارات حكومية بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، بإجمالى 92,4 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم لأهالينا هناك.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خططت ونفذت العديد من المشروعات في وقت قياسي وهو ما أحدث نقلة نوعية على كافة المستويات، مشيرًا إلى تلك المشروعات ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المناطق الريفية ومناطق الصعيد، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

وكيل طاقة النواب: محافظات صعيد مصر شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد «السيسي»

وأفاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ( حياة كريمة )، يعد مشروعا عالميا بكافة المقاييس وسينجح في تغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وفي القلب منها أهالي صعيد مصر، خاصة أن 8.5 مليار جنيه نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وأن 94 % من سكان قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فى 375 قرية في محافظات الصعيد بعدد 334 قرية، كما أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة الرئاسية.