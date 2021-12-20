مترو الأنفاق: الأمور ماشية طبيعية ولم نتأثر بسوء أحوال الطقس

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أعلنت الهيئة العامة للأنفاق، اليوم الإثنين، انتظام حركة القطارات داخل خطوط المترو الثلاثة، وسيرها بشكل طبيعي، بدون تأثرها بحالة الطقس السيئ في مختلف انحاء البلاد، مؤكدة ان الحركة تسير بشكل طبيعي في كافة محطات الخط الأول والثاني والثالث.

دوت الخليج

انتظام حركة القطارات داخل خطوط المترو الثلاثة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت المواطنين من موجه الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد اليوم الإثنين.

وأشارت هيئة مترو الأنفاق أنها وجهت تعليمات لسائقي المترو بالخطوط الثلاثة بضرورة تخفيض السرعة وفق رؤيتهم وتقديرهم، خاصة في المسافات السطحية في حالة سقوط أمطار غزيرة أو تراكم مياه الأمطار على شريط المترو، مشيرة إلى وجود غرفة عمليات مركزية تقوم بمتابعة حركة القطارات على مدار اليوم.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الدلتا وشمال الصعيد، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا خلال فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 20-12-2021:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 7 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 5 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجة.