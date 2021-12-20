تفسير جديد للقرآن الكريم بمناقشات مجلس الشيوخ...اللجان النوعية «خلية نحل» ..الدفاع تواصل النقاش بملف الوعى..الإسكان تنظر إعادة تخطيط منطقة بولاق الدكرور

/667152/تفسير-جديد-للقرآن-الكريم-بمناقشات-مجلس-الشيوخاللجان-النوعية-خلية-نحل-الدفاع-تواصل-النقاش-بملف-الوعىالإسكان-تنظر-إعادة-تخطيط-منطقة-بولاق-الدكرور

تشهد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ مناقشات ثرية اليوم حول عدد من الموضوعات، على رأسها إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب بأسلوب عصري ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، إضافة إلى مناقشة قضية الوعي والإنتماء الوطني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالشيوخ اليوم تفسير عصري للقرآن الكريم وتعقد لجنة الطاقه والبيئة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، لمناقشة المذكره المقدمة من ممثلي الاتحاد العام للنقابات عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل. كما تعقد اللجنة الدينية لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف السيد عامر، بشأن إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب بأسلوب عصري ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي. إنشاء مجمع افريقيا وتعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية اجتماعها، لاستكمال مناقشة الدراسه المقدمه من النائبه كاميليا صبحي بشأن إنشاء مجمع أفريقيا، بلجنة مشتركه من لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية، ومكتبي لجنتي الشؤن الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة النائبة أسامه منتصر لمناقشة قضية الوعي والإنتماء الوطني. كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد حلاوه، أجتماعها لمناقشة أسس تخصيص الأراضي الصناعيه والتعرف على المشاكل التي تواجه ترخيص الأراضي الصناعيه". تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد محمد إسماعيل، الإقتراح المقدم من عمر زايد بشأن إعادة تخطيط وتنمية وتطوير منطقة بولاق الدكرور - محافظة الجيزه. اللجنة الاقتصادية تعقد لجنة شئون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار القوانين الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفسير جديد للقرآن الكريم بمناقشات مجلس الشيوخ...اللجان النوعية «خلية نحل» ..الدفاع تواصل النقاش بملف الوعى..الإسكان تنظر إعادة تخطيط منطقة بولاق الدكرور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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