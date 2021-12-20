/667154/بحفرة-15-متر-سقوط-تشكيل-عصابي-نقب-عن-الآثار-داخل-منزل في-حلوان

نجحت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في حلوان

اعتراف المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية لرجال المباحث تم استهدافهم، وتم إلقاء القبض عليهم حال تواجدهم داخل المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر، أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهة المتهمين اعترفـوا بـقيـامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على شخص بحوزته 16بندقية ضغط هواء، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على المتهم

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (مالك محل لأدوات الصيد - كائن ببندر بركة السبع) بالإتجار فى الأسلحة محدثة الصوت وضغط الهواء، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه والقبض عليه وبحوزته (16بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال والأحجام، 890 علبة طلقات ضغط هواء، 400 طلقة صوت، 3 منزلق طبنجة، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى) ، وبمواجه المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.