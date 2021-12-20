/667158/موعد-مباراة-الاهلى-والرجاء-فى-السوبر-الافريقي-والقنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نظيرة الرجاء المغربي، الموافق يوم الأربعاء الجاري 12/22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، في السوبر الإفريقي، والذي يقيم بالدوحة.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الافريقي والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي عبر قنوات بي إن سبورتس"beIN Sports HD 1".

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

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أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

شركة مرسول

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.

وتمتاز شركة مرسول بأنها أكبر شركة تكنولوجية خاصة بالتصويل عند الطلب، وتم تأسيسها منذ عام 2015 برئاسة أيمن السند ونايف هزازي، وتتواجد خدمة مرسول داخل 10 مدن مصرية، ولديها 130 ألف مندوب.

وأكد ناسف السمري، الشريك المؤسس للشركة السعودية أنه سعيد بالتواجد في رعاية النادي الأهلي خلال اللقاء الهام أمام الرجاء المغربي، وأن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع النادي الأهلي بشكل مستمر.