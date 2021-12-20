/667159/ضبط-شخص-بحوزته-سلاح-ناري-وكمية-من-المواد-المخدرة-في-القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخص بقصد الاتجار، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط سلاح ناري ومخدرات بحوزة شخص بقصد الاتجار

فرد خرطوش

نجحت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) خلال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته على (فرد خرطوش، كمية من البودر المخدر، مبلغ مالى، هاتفى محمول).

اعتراف المتهم

وبمواجه المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى مـن متحصلات تجارتـه غيـر المشـروعة، والسـلاح النارى بقصـد الـدفاع ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اعتراف المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية لرجال المباحث تم استهدافهم، وتم إلقاء القبض عليهم حال تواجدهم داخل المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر، أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهة المتهمين اعترفـوا بـقيـامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.