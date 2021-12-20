الأجازات الرسمية فى شهر فبراير 2022، محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وأيضًا فى القطاع الخاص.

وخلال شهر فبراير من عام 2022، هناك العديد من الأجازات الرسمية والوطنية التى يتاح للمواطنين فيها قضاء وقت للراحة، كما حددت وزارة التربية والتعليم خريطة زمنية محددة بهذا الشأن.

الأجازات الرسمية في شهر فبراير 2022

يلزم التنبية إلى أيام الأجازات المحددة بالنسبة للطلاب وفقًا لما هو معلن من قبل وزارة التربية والتعليم، والتى حددت الإجازة بدءً من يوم 5 فبراير 2022 والتى تستمر حتى الخميس 17 فبراير، أى لمدة تتجاوز الخمسة عشر يومًا.

نشير فى السطور التالية قائمة الأجازات الرسمية فى العام الدراسي الجديد، والتى سيكون بها العديد من المناسبات ومن ثم تزيد أيام الراحة، مثل مناسبات إجازة المولد النبوي، وعيد الميلاد الجديد، وعيد الشرطة، وإجازة نصف العام وعيد تحرير سيناء، وأخيرًا عيد العمال.

تلك المناسبات الرسمية ستمنح المواطنين أخذ وقت كاف من الراحة خلال الأيام المحددة، والتى من المؤكد أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع بدلًا من أن تكون فى وسطه.

تعرف على أيام الأجازات الرسمية شهر فبراير

وتبدأ أيام العيد الفطر المبارك يوم 1 مايو وحتى 4 مايو المقبل، ومن المؤكد ان تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر.

هذا وكانت الحكومة قد فعلت فى وقت لاحق منهج ترحيل أيام الأجازات حتى نهاية الأسبوع، حيث تكون الخميس بدلًا من الأيام التى تقع فى وسط الأسبوع.