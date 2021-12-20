الحكومة: حركة الطيران لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية«الأمور ماشية طبيعية»

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أصدرت وزارة الطيران المدني بيانًا بشأن الحركة الجوية، بمطار القاهرة والمطارات المصرية، في ظل ما تشهده البلاد من موجة الطقس غير المستقر.

دوت الخليج

انتظام الحركة الجوية ورفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة والمطارات المصرية

وأكد محمد منار وزير الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران بجميع المطارات، حتى لا تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد اليوم الإثنين 20-12-2021.

وأشار وزير الطيران أن الحركة الجوية - حتى الآن - تسير بشكل طبيعى ومنتظم ولا توجد تأثيرات على حركة إقلاع وهبوط الطائرات تبعًا لما أكدته غرفة العمليات المركزية التى قرر وزير الطيران المدنى تشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة.

كما شدد على ضرورة الاستعداد لفتح مخرات السيول بمختلف مطارات الجمهورية فى حالة سقوط أمطار، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات المخصصة لها.

وأكد محمد منار على أهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة فى حالة سقوط أمطار غزيرة لضمان استمرار الحركة داخل مطار القاهرة وخارجه وكافة المطارات من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين والتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة، يأتى ذلك فى ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.