/667166/بالصور-جامعة-دمنهور-تنظم-زيارة-للطلاب-إلى-العاصمة-الإدارية-الجديدة

تأتى أهمية هذه الزيارات فى إطار تعريف الطلاب بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة والتعريف بما يتم إنجازه على أرض الواقع ، حيث قام الطلاب بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ومشاهدة الرسومات الخاصة برحلة سيدنا المسيح إلى مصر و تم التوجة إلى المنطقة الحكومية (منطقة الوزراء ) وقاعات الإجتماعات و البهو الأمامى و الخلفى لرئاسة مجلس الوزراء و مشاهدة مبانى الوزرات المختلفة و زيارة ساحة سارى العلم الذى سوف يكون أطول سارى علم فى العالم بإرتفاع يتعدى ٢٠٤ متر ووضعه كمركز للعاصمة الإدارية وكذا زيارة نصب الشهداء التذكارى و المركز الثقافى الإسلامى و هو أكبر مركز إسلامى فى العالم و ثانى أكبر مصلاة فى العالم بعد المسجد الحرام و تم ختام الزيارة بمسجد الفتاح العليم.

بالصور.. جامعة دمنهور تنظم زيارة للطلاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كما أعرب الطلاب عن فخرهم وسعادتهم بحجم الإنجازات العظيم على أرض الواقع وجمال الإنشاءات والتصميمات ، كما أبدوا إعجابهم وفخرهم الكبير بما تحقق بالعاصمة الإدارية من إنجازات عظيمة.

على جانب أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول.

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.