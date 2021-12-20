عربية النواب تناقش طلب النائبة شادية خضير بشأن إدارة الوقف الخيري بالوطن العربي..الإثنين المقبل

/667169/عربية-النواب-تناقش-طلب-النائبة-شادية-خضير-بشأن-إدارة-الوقف-الخيري-بالوطن-العربيالإثنين-المقبل

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب أعمالها الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الشئون العربية، الإثنين المقبل، برئاسة النائب يسري المغازي، طلب الإحاطة المقدم من النائب شادية خضير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن كيفية إدارة الوقف الخيري بالوطن العربي لأنه داعم من دعائم النهضـة الاجتماعيـة والحضـارية، ويعتبر مقوم هام للازدهار الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، لأنه ينبي على روح التكافـل والبذل والعطاء والتعاون.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون العربية الاسبوع المقبل

الوقف الخيري فى الوطن العربي

واوضحت شادية خضير فى الطلب المقدم منها، “ولأننا في أمس الحاجة إلا إحياء الوقف وتفعيل دور رسـالته والتوسع في أبواب ومجالات الوقف بشكل عام وعدم قصره على المجالات لتقليدية التـي درجنا عليها منذ عشرات السنين وابتكار أساليب جديدة لاستثمار أموال الوقف الاستثمار الأمثل وأن يخضع الوقف لمستجدات العصر واجتهادات العلماء المعاصرين بمـا يخـدم الوقف ويعالج قضاياه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، وافق على قرارات الحكومة بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

قانون الجوائح الصحية

جاء ذلك فى إطار في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.