2021 تخطف ألمع النجوم..أبرزهم دلال عبد العزيز وسمير غانم

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أحمد خليل، ودلال عبد العزيز وسمير غانم وسهير البابلي وغيرهم من النجوم الكبار الذين استطاعوا بجهدهم وتألقهم وادائهم التمثيلي الغير متوقع أن يتركوا بصماتهم في قلوب الجمهور، ولكن هل تركهم عام 2021 الذي صاحبه فيروس كورونا وتعاونوا في تهديد العالم وكل بيت مصر، وهل ترك فيروس كورونا بيتا في العالم دون أن يختطف فردا منها ويضع بصمته المؤثرة في كل بيت مصر وعربي وعالمي، بالطبع لا، هذا ما حدث أيضا مع الوسط الفني، باعتباره أعرق البيوت التي نجد بها ملازتنا ومتنعتنا لتوصيل أفكارنا، فاختطف الموت منا ألمع النجوم، دون استكمال مسيرتهم الفنية المتألقة، الذي كنا ننتظر فيها الكثير والكثير.

يرصد دوت الخليج في هذه السطور مجموعة نجوم اختطفهم الموت في عام 2021

2021 تفتتح العام الجديد بخطف وحيد حامد

افتتحت أولى مقابر 2021 السيناريست المتألق وحيد حامد، إذ توفى في الثاني من شهر يناير الماضي، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به، دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، تاركا أعمال فنية وأثرية عظيمة.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على استعادة ذكريات السيناريت الكبير الراحل وحيد حامد في أول فرصة تلقتها لتذكره، وذلك أثنا حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة، مشيرة إلى أعماله التي لازالت تؤثر في قلوب الجمهور حتى الأن.

إلياس رحباني

ليرحل يليه مباشرة الموسيقار اللبنانى إلياس رحبانى في الرابع من يناير، عن عمر ناهز 83 عاما، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

رحيل الفنان الكبير هادي الجيار

وفي يوم 10من شهر يناير الماضي، فزع الوسط الفني بنبأ رحيل الفنان الكبير هادى الجيار ع متأثرا باصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

«فبراير الأسود» الاسم الأبرز لعام 2021

وشهد شهر فبراير، وصدق من قال عنه «فبراير الأسود»، حالة من الحزن الذي وقع على الوسط الفني، بعد رحيل متتالي لعدد كبير من الذين يقال عنهم أباء وأمهات الفن، ليس فقط نجوم لامعين، من بينهم الفنان يوسف شعبان، الذي رحل 28 فبراير 2021 م بفيروس كورونا بعد عودته من لبنان قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وتدهورت حالته الصحية وتمّ وضعه بغرفة العناية المركزة حتى فارق دنيانا.

فائق عزب رحل أيضًا الفنان الكبير فايق عزب فى شهر نوفمبر الماضى، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة وترك عزب إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم أكثر من 260 عملاً فنيًا متنوعًا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".

أحلام الجريتلي

وفي صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني، بعد ساعات قليلة من رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان، توفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، لتلهع لوفاتها القلوب، منأثير بأعمالها السابقة.

عزت العلالي

وشهد شهر فبراير أيضا رحيل واحد من عمالقة الفن المصري، وهو الفنان عزت العلايلي، الذي فارق الحياة في 5 فبراير عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

علي حميدة

وفي 11 فبراير، ودع المصريون أحد أشهر مطربي جيل الثمانينيات وصاحب الأغنية الأكثر مبيعا في العالم العربي "لولاكي"، الفنان علي حميدة، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

سوسن ربيع تفارق الحياة في مارس

ورحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.

محمد ريحان

توفى الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.

فيروس كورونا سبب وفاة نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض الأكسجين وشيع الجثمان من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنت بمقابر العائلة فى طريق الواحات.

الوسط الفني يفزع بعد وفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم

أما الحدث المأساوي الأبرز لعام 2021، هو رحيل ثنائي الحب الرائع سمير غانم ويليه بشهر رحيل زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تتحمل فراقه في الدنيا والآخرة.

فأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس بعد شهور معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

أحمد خليل وسهير البابلي

ورحل الفنان أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح يوم 9 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز ال 80 عام، متأثرًا بفيروس كورونا. ، لتلحق به الفنانة القديرة سهير البابلي التي جمعتهما قصة حب قوية، انتهت بزواجها، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وفاة الفنان محمد عبدالحليم

واختتم سنة 2021 أحداثها المريعة بوفاة الفنان محمد عبدالحليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 12 من شهر ديسمبر،بمنزله في منطقة الملك الصالح.

محب كاسر

ويليه الفنان محب كاسر الذي رحل هو الآخر في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 18 من شهر ديسمبر، عن عمر ناهز 75 عامًا، نتيجة إصابته بأورام على الكلى بالإضافة إلى ضعف عضلة القلب، وفقال لما صرحت به زوجته.