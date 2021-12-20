/667132/محافظ-سوهاج--تحرير-1129-محضر-تمويني-متنوع-خلال-15-يوم

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تحرير 1129 محضر مخالفة تموينية خلال الـ 15 يوما الماضية، وذلك في إطار خطة المحافظة للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين .

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 890 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ بداية الشهر الجاري، و239 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على سلع مدعمة، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر" ، مشيرا الي استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى ضبط 875 شيكارة سماد يوريا زنة 50 كيلوجرام مخصصة للجمعيات الزراعية، قبل بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط السيارة النقل ومقطورتها التي كانت تحمل تلك الكمية بمركز جهينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

القبض على طفل يقود سيارة ويروع المواطنين بسوهاج

على جانب اخر نجح ضباط ادارة مرور سوهاج اليوم في القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص ويقوم بترويع الركاب، على طريق "روافع القصير – الصلعة "بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج بقيادة طفل لميكروباص وترويع المواطنين على الطرقات بدائرة المركز.

أمر اللواء محمد شرباش، بسرعة ضبط الطفل، وتم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه يدعي "شعبان ع" 16 عام طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج وضبط السيارة الميكروباص أجرة سوهاج رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو "أحمد ع ش" بولاية والده، شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.