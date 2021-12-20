/667133/10-مليون-جنيه-لمد-وتدعيم-شبكات-مياه-الشرب-بسوهاج

اوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم تخصيص 10 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل..

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب بالمحافظة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

واشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب انه حصل النائب زكريا حسان والنائب محمد لبيب اعضاء مجلس النواب عن دائرة اخميم وساقلتة وحى الكوثر والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 4 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز اخميم وحصل النائب محمود حمدى ابو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز البلينا وحصل النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة على مبلغ 2 مليون جنيه لدق بئرى مياه ارتوازى بمحطة مياه الرويهب بمركز المنشاة وحصل النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب عن دائرة المراغة على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز المراغة.

ومن الجدير بالذكر انه بلغت حجم المبالغ المالية المخصصة التى تمكن جميع اعضاء مجلس النواب بسوهاج من توفيرها لخطط المد والتدعيم خلال هذا العام 86 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لعملية تبطين ترعة الجزيرة

على جانب اخر في إطار متابعة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال تبطين ترعة " الجزيرة " وتفرعاتها بمركز طما، بإجمالي أطوال 21 كليو و100 متر، بتكلفة 77 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن عملية ترعة " الجزيرة " تشمل ترعة الجزيرة بطول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر .

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفيذ .