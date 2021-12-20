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دوت الخليج

«الرسوب مصيرك» التعليم تضع عقوبات صارمة فى حالات الغش الإلكتروني

وتسائل الكثير من المواطنين بشأن عقوبات الغش الإلكترونى التى من الممكن أن تقع على الطلاب الذين يحاولون الغش أثناء أداء امتحانات الثانوية.

تأتي تلك العقوبات بعدما جرى تحديد مسألة أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات عن طريق التابلت المسلم من وزارة التربية والتعليم.

التعليم تحدد عقوبات صارمة بشأن محاولات الغش الإلكتروني

ووفقًا لمصدر بوزارة التعليم، فقد أكد على أن الرسوب سيكون مصير الطالب الذى يحاول القيام بالغش الإلكتروني، أو الوصول إلى محركات البحث أثناء أداء الامتحان.

وأكد المصدر أن الرسوب فى الامتحان سيوازي قيام الطالب بالبحث على محرك «جوجل» وليس فى المادة فقط بل فى جميع المواد الأخرى بالمرحلة التعليمية.

كما أشار المصدر إلى أن استخدام التابلت مقتصر فقط على أداء الامتحان وأى تعامل آخر خارج هذا الإطار سيكون عقوبته الرسوب فى تلك المادة والمواد الأخرى.

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وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من القيام بأى محاولات للغش، مشددة على أنه لن يكون تهاون فى هذا الشأن، وذلك لإرساء قواعد العدل والمساواة بين جميع الأطراف.