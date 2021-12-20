وزير التعليم العالي يفتتح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د. فابين واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، د. إيان ستيوارت رئيس قسم الاتصالات والعلاقات الخارجية بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية بالنمسا، ولفيف من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية والوزارات المختلفة.

وفى كلمته، أشار الوزير إلى أن افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم يأتى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد الدولي لتحليل تطبيقات النظم IIASA، معربًا عن سعادته بافتتاح المركز الذي يعد إضافة هامة لأنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتى تحرص على استقطاب الجهات الدولية البحثية المتميزة لدعم منظومة البحث العلمي فى مصر.

وأكد د. عبدالغفار حرص الدولة خلال السنوات الماضية على تصميم قاعدة بيانات ضخمة فى كافة القطاعات؛ لإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأول من نوعه فى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في معالجة المشكلات المزمنة في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية الحالية، مضيفًا أهمية استغلال المركز فى دعم الباحثين المصريين المهتمين بنظم البيانات وتحليلها.

ومن جانبه، أكد د. محمود صقر أن مهمة المركز الأساسية هى بناء قدرة مصر في التفكير المنظومي وتطبيقات تحليل النظم، وخلق ثقافة صنع القرار القائم على الأدلة بدءًا من أعلى المستويات الحكومية إلى المواطنين العاديين، ومشاركة هذه الثقافة على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين.

جدير بالذكر، أن المعهد القومى للتخطيط عقد ندوة أمس الأحد على هامش فعاليات الافتتاح حول تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار بمشاركة كل من: د. أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي، د.تيسير أبو النصر منسق التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، د. فابين واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، حيث تناولت الندوة عددًا من الموضوعات منها: أسباب أهمية تحليل النظم في اتخاذ القرارات، خطوات تحليل النظم للوصول إلى قرار، ومثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية.